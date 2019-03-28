28 Mart 2019, 09:26
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Ünlü Fenomen Banu Parlak Takipçisine Ateş Püskürdü: Boşanır Boşanmaz Kocamla Yattın

Söylediği bir şarkıyla fenomen olan Banu Parlak, bir takipçisine boşandığı eşiyle yattığı gerekçesiyle ateş püskürdü.

Instagram'da 1 milyonun üstünde takipçisi olan Banu Parlak yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Parlak bir takipçisine isim vermeden ateş püskürdü.

FENA PATLADI

Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı.

"İĞRENÇSİNİZ"

Instagram'ın hikaye bölümünden "Bana abla deyip, hala beni takip edip, boşandığım dakika eski kocamla yatarsan engellerler adamı! İğrençsiniz, benden uzak durun yeter artık sustukça yeter! Hukuki yollara başvuracağım artık" dedi.

İHANETTEN DOLAYI AYRILMIŞTI

Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı.

Instagram, Magazin



YORUMLAR (22)
İREM63: Böyle insanları nasıl takip ediyorsunuz aklım almiyor 1 milyon insan mı çıldırmış
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SOĞAN ELMADAN PAHALI : Kendi işimize bakalım tok acın halinden anlamıyor
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NDNDN: Unutmayin yarin cuma
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ADINIZI YAZIN: BİRAZ ACUNUN ESKİ EŞİNDEN DERS AL ARTIK MEDYADA KALMAK İÇİN BU TÜRLÜ ŞEYLER YETMİYOR.
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MADUR EMEKLİ AYŞE TEYZE: İnşallah 31 martta tüm dertlerimizden arınacaz sayın başkan hergücü elinde niye bu kadar ön pilanda anlamış değiliz en büyük hatası ittifak yapmak bu demektir koalisyonlar geri gelme si. Demektir herkes kendi adına seçime girmli idi şimdi böldü baraj 1005 düşmüş oluyor bence sonuçta savaşa değil belediye başkanları seçe cez bu kadar telaşa gerek yok kutuplaşmaya gerek yok hoş görü tercih olmalı demokrasi beslenmelidir bunu ihtiyacımız var
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