Ünlü Fenomen Banu Parlak Takipçisine Ateş Püskürdü: Boşanır Boşanmaz Kocamla Yattın

Instagram'da 1 milyonun üstünde takipçisi olan Banu Parlak yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Parlak bir takipçisine isim vermeden ateş püskürdü.

FENA PATLADI

Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı.

"İĞRENÇSİNİZ"

Instagram'ın hikaye bölümünden "Bana abla deyip, hala beni takip edip, boşandığım dakika eski kocamla yatarsan engellerler adamı! İğrençsiniz, benden uzak durun yeter artık sustukça yeter! Hukuki yollara başvuracağım artık" dedi.

İHANETTEN DOLAYI AYRILMIŞTI

Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı.