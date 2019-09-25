Ünlü fenomen Larissa Gecemer, yıldız oyuncu Will Smith'e çeyrek altın taktı

Sosyal medyada 2 buçuk milyon takipçisi bulunan Larissa Gacemer, model eşi Burak Gacemer, 11 Ekim'de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte'de gerçekleşen etkinliğinde yer aldı. Filmin başrol oyuncusu Will Smith'in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Smith'e çeyrek altın taktı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Eğlenceli anların ortaya çıktığı ünlü çiftin paylaşımısosyal medyada kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

LARİSSA GECEMER KİMDİR?

Larissa Gacemer, 5 Kasım 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğmuştur. Larissa Gacemer'in kızlık soyadıı vardır. 17 yaşında modellik kariyerine başladı. Türkiye'ye gelmesinden önce Brezilya'da 4 yıl tiyatro eğitimi almış.

Görev aldığı reklam kampanyaları sebebiyle ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çok ülkede çalışmalarda bulunmuştur.

2011 yılında İzmir'e bir reklam kampanyasıyla çalışmaya giden Larissa Gacemer bir İstanbul defilesinde eski basketbolcu eşi Burak Gacemer ile tanıştı. Brezilya'dan döndükten sonra da internet üzerinden görüntülü konuşmaya devam eden ikili, İstanbul'da Mayıs 2011'de evlenmiştir.