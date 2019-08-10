Ünlü fenomen Reynmen, albüm çıkaracağını açıkladı

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, son yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay çıkardığı Ela şarkısıyla kısa süre içerisinde dinlenme rekoru kıran Reynmen, İnternet üzerinden tıklanmaların sahte olduğu iddia edilerek ünlü birçok isimden eleştiri almıştı. Büyüyen polemiğe sosyal medya fenomeni gerçek dinlenme rakamlarını tek tek açıklayıp eleştirilere cevap vermişti.

"ALBÜM YAPACAĞIM"

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü fenomen, sosyal medya hesabından albüm yapacağını duyurdu. Reynmen,"Müzik camiasından özür dileyerek cümleye başlamak istedim. Albüm yapacağımın haberini sizlere vermek istedim. Konser de yapacağım. Buradan derdi olduğum, beni sevmeyen, çekemeyen, saygı duymamı beklediğiniz yılların sanatçısı ağabeylerime ve ablalarıma sesleniyorum; onlar bilet almasınlar, ben onlara göndereceğim" ifadelerini kullandı.