Ünlü Fenomen Selin Ciğerci'ye Babasından 1,5 Milyon TL'lik Doğum Günü Hediyesi

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra sosyal medyanın da etkisiyle üne kavuşan Selin Ciğerci'ye babasından büyük sürpriz. Ünlü fenomene babası 1,5 miyon TL değerinde Cadillac Escalede aldı.
AYNI ARAÇTAN KİM KARDASHİAN'DA DA VAR
Ciğerci'ye babasından hediye olan araçtan Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian'da da var.
KESENİN AĞZINI AÇMAKTAN ÇEKİNMEDİ
Kızı için kesesinin ağzını açmaktan çekinmeyen baba eskiden ünlü bir hazır giyim firmasının sahibiydi.
HAYATINI BEYAZ PERDEYE TAŞIYOR
Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde hayatını beyaz perdeye taşıyacağını açıklamıştı. Ciğerci, 2020 yılında filmin çekimlerine başlayacak.
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