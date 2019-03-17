17 Mart 2019, 13:12
»»

Ünlü Fenomen Selin Ciğerci'ye Babasından 1,5 Milyon TL'lik Doğum Günü Hediyesi

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci'nin babası 1,5 milyon TL'lik doğum günü hediyesi aldı.

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra sosyal medyanın da etkisiyle üne kavuşan Selin Ciğerci'ye babasından büyük sürpriz. Ünlü fenomene babası 1,5 miyon TL değerinde Cadillac Escalede aldı.

AYNI ARAÇTAN KİM KARDASHİAN'DA DA VAR

Ciğerci'ye babasından hediye olan araçtan Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian'da da var.

KESENİN AĞZINI AÇMAKTAN ÇEKİNMEDİ

Kızı için kesesinin ağzını açmaktan çekinmeyen baba eskiden ünlü bir hazır giyim firmasının sahibiydi.

HAYATINI BEYAZ PERDEYE TAŞIYOR

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde hayatını beyaz perdeye taşıyacağını açıklamıştı. Ciğerci, 2020 yılında filmin çekimlerine başlayacak.

Magazin


YORUMLAR (14)
URFALI: ne yapsanızda doğacak güneşın ününe geçemiyeceksiniz..allah nurunu tamamlayacak..allahın laneti senin ve ailenin ve beyindaşlarının üzerine olsun
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ADANA: Ne uzayı selin çıksın uzaya
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
DE HERE: Abi biz uzaydayız zaten senin haberin yok mu
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ENES: kadınlar bunun yanında halt etmişler demet elit diye biri var barbi bebek manken insanın görünce yağları erir
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
ADAMSİN : Bu adam kim kadın elbisesi giymiş
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın