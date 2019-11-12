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Ünlü Fenomen Ve İş kadını Mika Slowana Okul Yardımı

İnternetin bilinen ismi Mika Slowana geçen hafta başlattığı yardım kampanyası ile Kars, Ağrı, Bitlis ve Erzurumdaki okullara yardım topladı.

12.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:40ilandırÜnlü Fenomen Ve İş kadını Mika Slowana Okul Yardımı

Sosyal medyanın gücünün iyilik tarafını tekrar gösteren Mika Slowanadiğer fenomenlere örnek olacak davranışları sergilemeye devam ediyor. İş kadını olarak başarısından ses getirmenin yanı sıra yardım ihtiyacı olan öğrencilere giyecek, okul ihtiyaçları gibi eğitime destek veren hareketi ile takipçilerinin taktir ve teşekkürünü birkez daha kazanmayı başaran Mika Slowanaaçıklamasında şu sözleri ifade etti.'' Bizde bir zamanlar çocuktuk ve çocuklar Dünyanın en temiz insanlarıdır, onlar bizim geleceğimiz.'' Mika Slowanayardım kampanyalarının devamının geleceğini ve bu konuda imkanı olan herkesin destek olmasını gerektiğini belirtti.


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