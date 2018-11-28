Ünlü Fenomen Yasemin Sakallıoğlu, Repliğini İzinsiz Kullanan Yasak Elma'nın Senaristlerini Uyardı

2013 yılında YouTube'a yüklediği videoyla yıldızı parlayan Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden. Karadeniz şivesiyle çektiği videolarla adını büyük kitlelere duyuran Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni bir akım başlattı.

TİPLEMESİ DİZİLERE İLHAM OLDU

Ünlü fenomenin "Zengolar" başlığı altında çektiği videolar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Sakallıoğlu'nun tiplemesi dizilere de ilham kaynağı oldu. FOX Tv'de yayınlanan Yasak Elma'da "Zengo" tiplemesine göndermede bulunuldu. Yasemin Sakallıoğlu ise, repliğinin kendinden izinsiz kullanılmasına sinirlendi. Sakallıoğlu, Yasak Elma dizisi senaristleri; Melis Civelek ve Zeynep Soyata sizden ricam dizinizde benim Zengo karakterime ait replikleri kullanmamanızdır. Bu işe gönül veren, emek harcayan biri olarak bir şey üretmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor ve sizlerden de aynı özveriyi beklediğimi belirtmek istiyorum... " diyerek uyarıda bulundu.

SERÜVENE EŞKIYA DİZİSİYLE BAŞLADI

Yasemin Sakallıoğlu, yeteneği sayesinde en çok izlenen dizilerde de rol almaya başladı. Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la oyunculuk serüvenine adım atan Sakallıoğlu, şimdilerde Jet Sosyete dizisiyle ekranlarda.