Ünlü Fenomenden Aila'da Baby Shower Parti

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan önceki gece Aila'da doğacak olan bebekleri için bir baby shower partisi düzenledi. Hamileliğinde altıncı ayı dolduran Öztürk, "Biliyorum biraz erken ancak bebeğimizin gelişini bu güzel gecede dostlarımızla kutlamak için böyle bir gece organize ettik. Sağ olsunlar davetimizi geri çevirmediler. Gelen herkese teşekkür ediyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

Gecede her çarşamba Aila misafirleriyle buluşan DJ Serhan Sokulgan muhteşem bir performansa imza attı. Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ı bu özel gecede Hakan Yılmaz, Mahmut Orhan, Betül Şahin, Akasya Asıltürkmen, Cemil İpekçi ve Fırat Çöloğlu gibi birbirinden ünlü isimler de yalnız bırakmadı.