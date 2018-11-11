- Ünlü film karakterleri köprüde!
İSTANBUL - Vodafone 40. İstanbul
Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü film karakterleri Joker ve Harley Quinn karakterlerine bürünen çift, ilgi odağı oldu. Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda birçok kişi farklı kostümlerle maratonda yer aldı. Ünlü film yıldızları Joker ve Harley Quinn kostümleriyle maratona katılan çift, ilgi odağı oldu. Daha önce de farklı kostümlerle maratonda yer alan çift, "Yarışa renk katmak istedik. İstanbul'da koşmak çok keyifli. İnsanlar koşarken eğlensin istiyoruz, o yüzden buradayız. Daha önce Superman, Taş Devri gibi çeşitli kıyafetler de giymiştik" dedi.
11 Kasım 2018 Pazar 13:38