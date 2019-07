Ünlü filozofların sözleriyle tercih önerileri

Eğitmen-Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, 2019 YKS tercihlerine, felsefe tarihinde iz bırakmış filozoflar ve onların ders niteliğindeki sözlerinden hareketle açıklamalar getirdi. Acet, Sokrates'den Descartes'a büyük filozofların sözlerini, YKS tercihlerinde yol gösterecek öneriler olarak yorumladı.

Üniversite adayları için hayatlarının en önemli kararlarını verecekleri tercih dönemi başladı. Adaylar, doğru tercih için bu önemli süreçte kendilerine yardımcı olacak tercih kılavuzları, teknik bilgilendirme ve benzeri eğitsel desteklere pek çok kaynaktan ulaşabiliyor. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, tüm bu eğitsel desteklerin yanında, doğru tercih için hayattaki sorulara cevaplar öneren felsefe ve ünlü filozofların düşüncelerinden örnekler sundu.

"KARARLARINIZI SORGULAYIN"

M.Ö 400'lü yıllarda yaşayan ve ahlak felsefesinin kurucusu sayılan Sokrates'in, 'Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değer değildir' sözünü hatırlatan Murat Acet, "Bu dönemde doğruluğunu test edemeyeceğimiz birçok bilgiyle karşı karşıya geleceğiz; ailemiz, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız bir şeyler söyleyecek, sosyal medyada birçok bilgi ve yorum karşımıza çıkacak. Elbette konuşacağız, dinleyeceğiz, toplayabildiğimiz kadar veriye sahip olacağız. Ama kararı kim, nasıl verecek? ya bu hazır bilgi ve reçeteleri alıp uygulayacağız ya da yapmak istediklerimizin ve hayallerimizin peşinden koşacağız. Tek amacımız olmalı; yaşamımızı daha anlamlı ve değerli kılmak. Bunun için her şey aslında kendimizde mevcut. Biraz soğukkanlı bir şekilde yaşamımıza bakarsak başarılı ve mutlu olduğumuz şeylerin listesini çıkarmamız, olumlu yönlerimizi fark etmemiz ve bu özelliklerimize yatırım yapabileceğimiz cesareti bulmamız zor değil" dedi.

KEŞKE DEMEMEK ADINA NE YAPMALI?

Tercih döneminde her adayın zihninde birden çok kararın olmasının doğal bir durum olduğunu ancak bu karar ve seçimlerden en yararlısını bulmak için her birinin doğruluğundan şüphe etmek gerektiğini vurgulayan Murat Acet, şunları söyledi:

"Bu konuda yardımımıza Descartes yetişir; 'Hepiniz bir kez olsun her şeyden şüphelenin' düşüncesiyle Descartes, sürekli bir araştırma ve keşif duygusunun bizi sağlam ve doğru bilgiye ulaştıracağını belirtir. Bu deyişten yola çıkarak tercih dönemi alacağınız kararları, üniversite ve meslek seçimine ait bilgilerinizi farklı değişkenlerle hiç usanmadan yeniden gözden geçirin. 'Keşke' dememek adına aldığınız her kararı artı ve eksileriyle yeniden değerlendirin, hatta her kararınızı bir an gözlerinizi kapatıp canlandırın, yaşayın… Bazılarının daha belirsiz, silik ve içinize sinmeyen yanları olurken bazılarının daha canlı ve sizi harekete geçiren özelliklere sahip olduğunu hissedeceksiniz. İşte bu ipuçlarını kaçırmayın. Örneğin, bir kararınızda istemeyerek çeşitli gerekçelerle seçtiğiniz üniversitenin bahçesinde kendinizi mutsuz, bir başka kararınızda mutlu olduğunuz bir amfide kendinizi derste bulabilirsiniz."

"DOĞRU SORULAR SORABİLMELİSİNİZ"

14. yy'da yaşamış Filozof İbn-i Haldun'un 'Coğrafya kaderdir…' sözünü de hatırlatan Murat Acet, "Tercih döneminde vereceğimiz kararlarda ülkemizin sosyo-kültürel yapısını, üniversitenin bulunduğu şehri ve olanaklarını, yaşam tarzınızı, hobi ve boş zaman alışkanlıklarınızı dikkate almanızda yarar var. Çünkü üniversite sadece diploma ve meslek için bulunacağınız bir yer değildir, akademik-sosyal-kültürel olarak alışverişte bulunup kendinizi geliştireceğiniz ve var edeceğiniz bir dünyanın kapılarını açacaktır" diye konuştu.

"TERCİHİNİZ SON DEĞİL BİR BAŞLANGIÇ"

Hayatın yapılacak tercihler ve alınması gereken kararlarla dolu bir yolculuk olduğuna dikkat çeken Eğitmen-Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, "Alman Filozof Karl Jasper, 'Felsefe yolda olmaktır' diyerek yaşam boyu öğrenmeye ve bilginin gelişip çoğalarak yaşamımızdaki önemine vurgu yapar. Bölüm ve meslek tercihimiz bir son değil, tam tersine yeni bir başlangıç olacak, yeter ki doğru sorulardan hareket ederek kendimizi iyi hissettiğimiz sonuçlara varabilelim" değerlendirmesinde bulundu.