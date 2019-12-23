Ünlü Fransız Gastronomi Kulübü Chaîne Des Rôtısseurs Üyeleri Sofıtel Istanbul Taksim'de

1950 yılında Paris'te kurulan, iyi yiyeceğin korunması ve sofra zevklerinin yaşatılması amacıyla çalışmalar yapan Chaînes de Rôtisseurs 1994 yılından itibaren ülkemizde de faaliyet gösteriyor. Derneğin İstanbul üyeleri Sofitel Istanbul Taksim'de buluştu.

Sofitel İstanbul Taksim şefi Mehmet Oğurtan'ın özel mönü hazırladığı gece, kokteyl ile başlayıp Sofitel İstanbul Taksim'in Opera Balo Salonunda CDR'nin gelenekselleşen yemek sunumuyla devam etti. Mutfak sanatlarını ve sofra kültürünü felsefe haline getirenlerin buluştuğu etkinliğe Tuna Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna ve Chaînes de Rôtisseurs Başkanı Mohammed Hammam'da katıldı.

Gerçekleşen etkinlik ile ilgili Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Soner Metin Sofitel İstanbul Taksim'de bu tarz gastronomik etkinliklerin sık sık gerçekleşeceğini ve Fransız Yaşam Sanatı'nın en ince detaylarının Sofitel Istanbul Taksim'den şehre yayılacağını belirtti.