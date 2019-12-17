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Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı

A Spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayın sırasında fenalaştı. Domaç'ın vücut kontrolünü kaybetmeye başladığını fark eden moderatör Hakan Gündoğar, hemen ara istedi ve ilk müdahaleyi yaptı.

17.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:38

Ünlü yorumcusu Haldun Domaç canlı yayın sırasında fenalaşarak sevenlerini korkuttu.

Moderatör Hakan Gündoğar, A Spor'da yayınlanan program sırasında vücut kontrolünü kaybetmeye başlayan Haldun Domaç için hemen reklam arası istedi ve ilk müdahaleyi yaptı.

"ANLIK BİR TANSİYON DÜŞMESİ YAŞADI, DURUMU İYİ"

Üzücü olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Gündoğar, Haldun Domaç'ın ani bir tansiyon düşmesi problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haldun Domaç, 20 Ağustos'taki bir yayında bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Domaç ciddi bir bulguya rastlanmadığı için ekranlara dönmüştü.

Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı

Haldun Domaç, Spor


HABER YORUMLARI (4)
VATANDAŞ:Gülünecek ne var bunda ?
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DOĞRUCU DAVUT:A SPOR YALAN HABERLER YÜZÜNDEN BAŞINIZA GELMEYEN KALMADI DOĞRUYA YÖNELİN
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HAYRİ:haldun beye geçmiş olsun.
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LUTENES:bu ikinci oldu haldun abi dikkat et
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Spor

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