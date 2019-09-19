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Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu

Geçtiğimiz yıllarda İngiliz kulübü Burton Albion'da da top koşturan 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelvin Maynard, Hollanda'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

19.09.2019 13:51

Hollanda'nın Alphense Boys takımında oynayan Hollandalı 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelvin Maynard, dünAmsterdam'da motosikletli iki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

BENZİNCİYE SIĞINDI AMA...

Saldırganlardan kaçmak için bir benzinciye dalan Maynard, kafasına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan ünlü futbolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İNGİLİZ KULÜBÜ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Kelvin'in 2014 yılında oynadığı İngiliz kulübü Burton Albion, cinayetten sonra bir taziye mesajı yayınladı. polis olayla ilgi geniş çaplı soruşturma başlattı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu

Hollanda, Spor, Dünya

YORUMLAR(6)
MİSYALI:KESİN TAYYİP YÜZÜNDENDİR. HOLLANDA''DAKİ ADALETİ NASIL SAĞLAYAMAZSIN.
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YABANCİ ELLER:GURBETCI Kardes dogru soyluyor harac istemisler vermemis polise sikayet etmis adamlarda olumune imza attin demis sonu boyle olmus. zannetmeyin avrupada her sey gulluk gulastinlik buralar mafyadan gecilmiyor heleki sokak cetelerinden yatip kalkip dua edin turkiyemiz cennet. . . . . . .
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GERCEKCİ:kimbilir hangi pis islere karisti dürüst olmayani dürterler bosu bosuna bok yoluna gitti.
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GERCEKCİ:Hayvan babandir esekogluesek seni.
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GERÇEKÇİYİ NOKTALAMAK LAZIM:RENGİNDEN DOLAYI MI ÖYLE DEDİN ART NİYETLİ HAYVAN
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