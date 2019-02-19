Ünlü Futbolcu Emre Mor, Fotoğraflarını Beğenen Güzel Kadına Araba Hediye Etti

Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor, Instagram'da fotoğrafını beğenen Brezilyalı model Angelica Perla'ya lüks otomobil hediye etti.

AŞK HAYATINDA GAZA BASTI

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Emre Mor, aşk hayatında gaza bastı. 21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı geçen günlerde sosyal medyadan takibe aldı. Ancak karşılık bulamayınca frene bastı. Birkaç gün sonra da modelin fotoğraflarına beğeni bıraktı. "Hâlâ umudum var" mesajı yolladı. Perla ise bu kez yeşil ışığı yaktı. O da Emre Mor'un fotoğraflarına beğeni bıraktı. Telefonuna gelen bildirimlerle yüzü gülen Emre Mor, büyük bir heyecana kapıldı.

120 BİN TL'LİK ARABA ALDI

İspanyol basınının iddiasına göre Emre Mor, 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı. Mutluluktan havalara uçan genç model de Emre Mor'a teşekkür mesajları yolladı. İspanyol basını ikilinin geçen yaz Fransa'da tatil yaptığını da yazdı. Ayrıca çiftin yakın bir tarihte Avrupa'da yeniden buluşacağı iddia edildi.