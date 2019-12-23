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Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı

La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Ezequel Garay'ın eşi Tamara Gorro, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı alt üst etti. Çırılçıplak pozlarını paylaşan ünlü model, beğeni rekorunu kırdı.

23.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:52

İspanya La Liga ekiplerinden formasıyla gösterdiği başarılı performansla takımı vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ezequiel Garay'ın model ve TV sunucusu eşi Tamara Gorro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2 çocuk annesi Gorro, çıplak fotoğraflarını hesabından paylaşıyor. İspanya'da en az eşi kadar ünlü olan ve sevilen model Tamara Gorro'nun Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunuyor.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Daha önce de sosyal medya hesaplarından çırılçıplak pozlarını takipçileriyle paylaşan Gorro, İspanya'nın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

32 yaşındaki 2 çocuk annesi model, "Gorro baş aşağı" yazdığı fotoğrafını gönderdikten kısa bir süre beğeni yağmuruna tutuldu. 160 binden fazla beğeni alan fotoğrafı, daha önce paylaştığı tüm fotoğraflarını geride bıraktı. 2010 yılından ilişkileri devam eden çift, 2012 yılında evlenmişti.

Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı

Instagram, Valencia, Magazin, Spor


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