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Ünlü futbolcu, Holly Young ile yaşadığı aşk yüzünden 10 yıllık eşinden boşanıyor

Premier Lig ekibi Sheffield United forması giyen 37 yaşındaki futbolcu Phil Jagielka, Avustralyalı model Holly Young ile yaşadığı aşk yüzünden 10 yıllık eşinden ayrılma kararı aldı.

19.08.2019 16:57
Ünlü futbolcu, Holly Young ile yaşadığı aşk yüzünden 10 yıllık eşinden boşanıyor

37 yaşındaki İngiliz futbolcu Phil Jagielka, Avustralyalı model Holly Young ile yaşadığı aşk nedeniyle 10 yıllık eşinden boşanma kararı aldı.

"GERİ DÖNÜŞ OLDUĞUNU SANMIYORUM"

İkilinin yakın bir arkadaşları "Emily onun kariyerinin inişli çıkışlı dönemlerinde hep yanındaydı ve böyle bir şey yaşandığına inanamıyorum. Birliktelikleri paramparça oldu, geri dönüşünün olduğunu sanmıyorum" dedi. İngiltere Milli Takımı'nın formasını 40 kez giyen Jagielka'nın, 39 yaşındaki karısından iki çocuğu vardı.

REKORTMEN BOLT İLE İLİŞKİ YAŞAMIŞTI

37 yaşındaki futbolcunun, 25 yaşındaki Instagram yıldızı Holly Young ile ilişki yaşamak için 3 milyon sterlinlik (yaklaşık 21 milyon TL) evini terk ettiği öğrenildi. Holly Young, geçtiğimiz yıl Usain Bolt ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Rooney'in yakın arkadaşı olan Phil Jagielka, 12 yıllık Everton kariyerini sonlandırarak sezon başında Premier Lig ekibi Sheffield United'a transfer olmuştu.

NUSRET'LE PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabını 64 bin kişinin takip ettiği Holly Young, 3 gün önce Nusret ile paylaşım yapmıştı.

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Ünlü futbolcu, Holly Young ile yaşadığı aşk yüzünden 10 yıllık eşinden boşanıyor

Holly, Magazin, Spor

YORUMLAR (4)
ÇAPKIN KIZ ASLI: BÖYLE Bİ HATUN İÇİN YEMİN EDİYORUM KIZ ARKADAŞIMI ALDATIRIM.
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12345: AĞZININ TADINI BİLİYOR YA :)
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ASLI: TAŞŞ TAŞŞ
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BORNOVALI AYDIN: KARA ÜZÜM GİBİ.SİMSİYAH
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