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Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı

İngiliz West Ham United kulübünde forma giyen yıldız futbolcu Michail Antonio, Lamborghini marka lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı.

27.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:53 Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı

İngiliz West Ham United kulübünde forma giyen yıldız futbolcu Michail Antonio, marka lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı. Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın kanat oyuncusu, antrenmandan sonra kardan adam kıyafeti giyerek, lüks aracıyla takımın bulunduğu otele doğru yola koyuldu. Londra'nın güneyinde bulunan Balham mahallesinden geçerken sebebi bilinmeyen bir şekilde, bir evin ön bahçe duvarına çarptı. Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu kazada yara almazken, lüks araç hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio'nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.

Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arabadan çıkmaya çalışan futbolcu 

-Evin ön tarafındaki yıkıntılardan detaylar

-Futbolcunun kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylerken görüntüsü


- İngiltere

West Ham United, Lamborghini, Spor

Kaynak: DHA

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