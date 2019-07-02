02.07.2019 12:15
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Ünlü futbolcu Mesut Özil'den Alaçatı'da polis merkezine ziyaret

Ünlü futbolcu Mesut Özil

Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi, tatillerini Alaçatı'da geçiren ünlülerin ilgi odağı oldu.

Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi, tatillerini Alaçatı'da geçiren ünlülerin ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'dan sonra ünlü futbolcu Mesut Özil de polis merkezini ziyaret etti.

Yaz tatili nedeniyle Alaçatı ünlülerin akınına uğrarken, Alaçatı'da huzur ve güveni sağlayan Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi de ünlüler tarafından ziyaret ediliyor. Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Erkan Petekkaya tarafından ziyaret edilen polis merkezi, bu hafta da ünlü futbolcu Mesut Özil tarafından ziyaret edildi.

Amine Gülşe ile evlenmesinin ardından Alaçatı'ya gelen ve tatilini Alaçatı'da geçiren Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'nde Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Polis Merkezi Amiri Seyit Boztoprak ve Devriye Ekipler Amiri Arif Erdoğan tarafından karşılandı.

İlçe Emniyet Müdürü Alev ve amirlerle bir süre sohbet eden yıldız futbolcu, tüm emniyet teşkilatına başarılar dileyerek polis merkezinden ayrıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Alaçatı , Polis , Magazin

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