Ünlü futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte rap yaptı!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil , eşi Amine Gülşe ile birlikte rap yaptıkları videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

EŞİYLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

Mesut Özil son dönemin popüler rap şarkısı "Olabilir"i söylerken video çekti. Özil'in yayınladığı videoda eşi Amine Gülşe 'de yer aldı. Özil'in paylaştığı video takipçileri tarafından çok beğenildi.

ÇİÇEKÇİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Arsenal 'da futbol oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil , 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran Cuma günü İstanbul 'da evlenmişti. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, geçen günlerde Çeşme 'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı iki katlı süper lüks villaya gelmişti. Almanya 'dan gelen bir grup arkadaşı ile Alaçatı 'daki bir eğlence mekanında 3 saat boyunca eğlenmişti. Yanında eşi Amine Gülşe bulunmayan Özil'in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sarmıştı. Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, bir anda sinirlenip etrafını saran çiçek satıcılarına sesini yükselterek, tepki göstermişti.