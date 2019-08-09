Ünlü futbolcu Neymar'ın taciz davasında karar verildi

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, 15 Mayıs'ta Paris'teki bir otelin odasında 26 yaşındaki Najila Trindade'ye tecavüz etmekle suçlanmıştı. Genç model tarafından yıldız futbolcu hakkında Sao Paolo Mahkemesi'nde açılan dava ise karara bağlandı.

"NEYMAR'IN AKLANDIĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Agence France Press'e konuşan bir yetkili, Hakim Ana Paula Vieira de Moraes'in savcı tarafından talep edilen takipsizlik kararını kabul ettiğini ve böylece davanın kapattığını ifade etti. Davanın savcısı Flavia Merlini ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Dört duvar arasında neler geçtiğini bilmemiz imkansız. Bu karar, Neymar'ın aklandığı anlamına gelmiyor. Eğer yeni bir delil ortaya çıkarsa dava yeniden açılabilir." ifadelerini kullandı.