Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte - Haberler

Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte

Dünyaca ünlü futbolcu Christiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti.

23.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:29
Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte

Dünyaca ünlü futbolcu Christiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti. O anları kaydederek 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı.

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, örnek olması için çocuklarının ellerini dezenfekte ettiği görüntüleri 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı. Kendini ve ailesini karantinaya alan Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına karşı bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında hayranlarını bilgilendiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Ronaldo'nun 3 çocuğun eline dezenfekte ettiği görüntüler


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Cristiano Ronaldo, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak Haberler
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca’nın açıklamasında Haberler
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı Haberler
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı Haberler
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı Haberler
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

Enerjisa planlı kesintileri erteledi - Haber Mersin'de hayvan pazarı koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı - Haber Mardin'de kuyuya düşen inek ve horoz kurtarıldı - Haber Keşan'da iki sürücüye 2 bin 200 lira ceza uygulandı - Haber İstanbul'un meydanları havadan görüntülendi (Anadolu yakası) - Haber Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading