Haberler» Güncel» Haber

ünlü futbolcunun eşinin trafikteki görüntüleri tepki çekti

Cezayirli ünlü oyuncu Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez, otomobilini iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı.

23.08.2019 17:44 ünlü futbolcunun eşinin trafikteki görüntüleri tepki çekti
Cezayirli ünlü oyuncu Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez, otomobilini iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mahrez, takipçileri tarafından büyük tepki gördü.

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City'nin oyuncusu Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez, Mercedes marka otomobilini hız sabitleyiciyi aktif hale getirip, iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı. Eski modelin, otomobili ayağı kokpitte kullanma görüntüleri birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Yerel medyaya konuşan bir sürücü, "Yaptığı çok tehlikeli ve sorumsuzca bir hareket. Birini öldürebilirdi. Ne isterse yapabileceğini düşünüyor" sözlerini kullandı. İngiltere Otomobil Birliği Başkanı Edmund King ise,"Kendi kendine giden bir araç bile kullanıyor olsa ayağın pedalın hemen üzerinde durması gerekir. Aksi halde acil bir durumda müdahale edilemez. Bu hareket cezai bir yaptırım gerekir" dedi.

Rita Mahrez'in bu hareketinden ötürü ceza alıp almayacağı bilinmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
-Rita Mahrez'in iki ayağı kokpitte otomobil kullanma görüntüleri



Manchester City, İngiltere, Riyad, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:53   Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi (2)
18:52   AK Parti'li çelik: bütün başarının sahibi aziz milletimizdir
18:52   Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
18:52   Erdoğan: "(AK Parti) Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar...
18:52   Antalya'da uyuşturucu operasyonu
18:52   Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
18:51   Üçüncü kattan düşen suriyeli çocuk, yaşam savaşını kaybetti/ek fotoğraf