Ünlü Futbolcunun Müstehcen Mesajıyla Gündeme Gelen Antonella Fiordelisi Instagram'ı Salladı

Instagram hesabından 700 binin üzerinde takipçisi olan Antonella Fiordelisi'nin cesur paylaşımları sosyal medyada olay oldu.

"YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU"

Arjantinli dünyaca ünlü golcü Higuain daha önce, "Kalçaların gerçek mi, photoshop mu? Gerçek fotoğrafını yolla" diyerek Antonell Fiordelisi'ye mesaj atmıştı. Futbolcunun bu mesajından sonra gündeme gelen güzel sosyal medya fenomeninin son paylaşımları takipçileri tarafından çok konuşuldu. Fiordelisi'nin cesur paylaşımlarını birçok takipçisi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

"DÜNYADA SİZİN GİBİSİ GÖRMEDİM"

Fiordelisi'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Çok güzelsiniz dünyada sizin gibisini görmedim." dedi. Fiordelisi'nin başka bir takipçisi ise, "Bu güzellikle milyonlarca takipçisi hakediyorsunuz." yorumunu yaptı.