Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti!

Hürriyet Gazetesinin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, katıldığı bir radyo programında istifa ettiğini açıkladı.

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ALİ KOÇ'U SAVUNUNCA İŞİNDEN OLDU

Ercanlar, Twitter'da hakemler hakkında eleştirilerde bulunduğu için ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle görevinden ayrıldığını belirtti. Demirören Medya'ya ait Hürriyet Gazetesi'nde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, katıldığı radyo programında görevinden ayrıldığını açıkladı. Ahmet Ercanlar, sosyal medya hesabından hakemleri eleştirdiği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine yaptığı paylaşımlar nedeniyle savunmasının istendiğini söylerken, yaşananlar nedeniyle gazeteden ayrılma zamanının geldiğini ifade etti.