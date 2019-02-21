21 Şubat 2019, 19:50
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Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti!

Demirören Medya'ya ait Hürriyet gazetesinde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, katıldığı radyo programında görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hürriyet Gazetesinin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, katıldığı bir radyo programında istifa ettiğini açıkladı.

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ALİ KOÇ'U SAVUNUNCA İŞİNDEN OLDU

Ercanlar, Twitter'da hakemler hakkında eleştirilerde bulunduğu için ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle görevinden ayrıldığını belirtti. Demirören Medya'ya ait Hürriyet Gazetesi'nde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, katıldığı radyo programında görevinden ayrıldığını açıkladı. Ahmet Ercanlar, sosyal medya hesabından hakemleri eleştirdiği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine yaptığı paylaşımlar nedeniyle savunmasının istendiğini söylerken, yaşananlar nedeniyle gazeteden ayrılma zamanının geldiğini ifade etti.

Fenerbahçe, Hürriyet, Magazin, Spor


YORUMLAR (10)
SİNSİCE: Patronun Fedarasyon başkanı yani hakemi atayan kurumun başı, sen kafana göre takılıp Ali Koç a fenerlilere yaranmak için kendine sıkıntılı bir misyon edinmişsin. patronun gazetesinde ona ateş etmişsin. odunu göstermişler sende hemen Ali Koç u savundum diye ikinci bir sinsi yaklaşımla ucuz kahraman olmaya çalışıyorsun Ali Koç un senin savunmana yalaklığına ihtiyacı yokki. . . hemen söyleyeyim ortada kalırsın bunlar köylü kurnazlığı kimse yemez bunları. . . fenerin durumu vahim, fenerli memnun değil
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  • MALSIN : Hakemi atayan kurum MHK federasyon değil. . MHK özerk. . ahh cahil ah. .
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ADINIZI YAZIN: kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez nasıl olsa işsiz kalmazsın
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FERHAT: Yağcılara yer yok fenerin durumu ortada neyi savunuyorsun
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TEMEL: Kuş tv ye alsınlar
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