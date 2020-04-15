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Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı

Birçok gazetede muhabirlik, editörlük ve yazı işleri müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı.

15.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:40

Ulusal birçok gazetede muhabirlik, editörlük ve yazı işleri müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan ve ticaretle uğraşmaya başlayan gazeteci Ersin Kalkan kavga ettiği bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.

ÇAKIYLA BOĞAZINDAN YARALADI

Medyaradar'da yer alan habere göre, olay; dün akşam saatlerinde İstanbul'un Balat semtinde meydana geldi. İddiaya göre Ersin Kalkan evine girdiği sırada kendisine saldıran bir kişiyi cebinden çıkardığı çakıyla boğazından yaraladı.

CİNAYETTEN GÖZALTINA ALINDI

İsmi açıklanmayan kişi hayatını kaybederken, Ersin Kalkan, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gazetecilikten emekli olduktan sonra ticaretle uğraştığı öğrenilen 59 yaşındaki Kalkan'ın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Etiketler: kavga, 3. Sayfa, Güncel
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