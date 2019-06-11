11.06.2019 14:44
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Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

1990'lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye'de 400 mağazaya ulaşan Tiffany&Tomato markası Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.'ye yarı fiyatına satıldı.

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.'ye yarı fiyatına satıldı. Bakırköy 13. İcra Dairesi'ndeki markanın satışına Ayris Tekstil'den başka katılan olmadı.

SATIŞ 5 DAKİKA SÜRDÜ

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tiffany&Tomato Bakırköy 13. İcra Dairesi'nde satışa çıkarıldı. 11 Haziran 2019 tarihinde 3 milyon TL değerindeki markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü.

1,5 MİLYON LİRAYA SATILDI

Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı. Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil'den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL'ye satın aldı.

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı
Kaynak: İHA
Bakırköy, Tiffany, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

YORUMLAR (5)
ADINIZI YAZIN: hesapsız iş yapan kasap, ya bileyi yer yada masat. her ile 3-5 açarsanız batarsınız. vatan kompitür ve orta kalitedeki evkura bakın. genelde tek vardır. ama tasarruflu çalışmaya özen gösterirler.
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GARİP: PEKİ BİZ BUNA İNANDIK MI. . . NELER DÖNDÜ ACABA !!!
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VATAN: Yazık Gerçekten Yazık. . .
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