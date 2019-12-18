Ünlü gurme Vedat Milor, takipçisine kargoyla konserve gönderdi

Ünlü gurme Vedat Milor takipçisine yaptığı jestle takdir topladı. Milor, sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Vedat Bey, öğrenci evinde 3 kişi kalıyoruz. Makarna harici diğer tatları unuttuk. Böyle kendimizi ana evinde hissedeceğimiz bir hediyeniz yok mudur?" mesajına kayıtsız kalmadı.

İRTİBATA GEÇTİ

Milor, kendisinden yemek konusunda istekte bulunan takipçisinin bu mesajına, "DM kutunu kontrol et kardeşim" diyerek Twitter'ın özel mesaj bölümünden irtibata geçti.

ADRESİNİ İSTEDİ

Ünlü Gurme ile mesajlaşmalarını sosyal medya hesabından yayınlayan takipçiye Milor, "Adresini ver kardeşim" dedi. Milor'un takipçisi aldığı mesaj karşısında şaşkınlık yaşadı. "Abi ben tröllüne paylaşmıştım onu şoktayım" diye karşılık veren takipçiye Milor, "İstiyor musun istemiyor musun?" diyerek karşılık verdi.

KONSERVE GÖNDERDİ

Ünlü eleştirmen sosyal medya üzerinden mesajlaştığı takipçisine annesinin evinde hissetmesi için kargoyla konserve gönderdi. Hediyesi eline geçen takipçi, gelen konserveyi ve Vedat Milor'un içine yazdığı "Kendini ana evinde hissedeceğin tek hediye olmalı" notunu paylaştı.