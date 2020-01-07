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Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

07.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:25 Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu
'nın ilçesinde yaşayan ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayana bir çocuk babası 49 yaşındaki Rıfat Koçak, bugün klimasını tamir için evine gelen klima ustası tarafından yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Daha önceden sözleştikleri gibi öğle saatlerinde Koçak'ın atölyesinin de yer aldığı evine gelen klima ustası, Rıfat Koçak kapıyı açmayınca camdan evinin içerisine baktı. Koçak'ın hareketsiz şekilde durduğunu gören ustanın durumu ihbar etmesi üzerine 112 ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. İlk değerlendirmelerde intihar ettiği tahmin edilen Koçak'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Acı haberi duyan yakınları ise sanatçının evine geldi. Koçak'ın, yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Atölyesinde yaptığı metal heykellerle bilinen ve çok sayıda sergiye katılan Rıfat Koçak, geçen Eylül ayında da geçirdiği iş kazası sonucu parmaklarından yaralanmıştı.
(İHA)

Bodrum, Muğla, Koçak, Güncel

Kaynak: İHA

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