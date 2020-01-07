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Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş 49 yaşındaki Rıfat Koçak'ın, evinde, başından silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

07.01.2020 22:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:39 Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu

MUĞLA'nın ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş 49 yaşındaki Rıfat 'ın, evinde, başından silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Uzun zamandır kanseri teşhisiyle tedavi gören Koçak'ın dayanılmaz ağrıları nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, cansız bedenin yanında bulunan av tüfeği incelemeye alındı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Rıfat Koçak'ın evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve güvenlik güçleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Koçak'ın cesedinin yanında av tüfeği buldu. İncelenmek üzere silaha el konuldu.Uzun zamandır akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenilen Rıfat Koçak'ın son zamanlarda ağrılarının artması nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Sanatçının cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 



Ressam, Bodrum, Koçak, Güncel

Kaynak: DHA

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