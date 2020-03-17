Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba korona virüsüne yakalandı
Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, korona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.
17.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:10
Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, korona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, sosyal medya hesabı Twitter 'dan yaptığı açıklamada yaptırdığı korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hiçbir belirtisi olmadığını ve iyi olduğunu ifade eden Elba, takipçilerine panik yapmama çağrısında bulundu. Elba, "Öğrendiğimizden beri karantinaya alındım. Sizler de evlerinizde kalın" dedi. Panik yapılmaması gerektiğini ama ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Elba, eşine test yapılmadığını ancak durumunun iyi olduğunu ifade etti. Elba ayrıca, vatandaşları ellerini yıkamaya ve tedbir almaya çağırdı. - PARİS
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, sosyal medya hesabı Twitter 'dan yaptığı açıklamada yaptırdığı korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hiçbir belirtisi olmadığını ve iyi olduğunu ifade eden Elba, takipçilerine panik yapmama çağrısında bulundu. Elba, "Öğrendiğimizden beri karantinaya alındım. Sizler de evlerinizde kalın" dedi. Panik yapılmaması gerektiğini ama ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Elba, eşine test yapılmadığını ancak durumunun iyi olduğunu ifade etti. Elba ayrıca, vatandaşları ellerini yıkamaya ve tedbir almaya çağırdı. - PARİS
Kaynak: İHA
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