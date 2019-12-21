İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.
Insragram hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcı, mavi bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Rita'nın paylaşımı 80 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.
İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan İngiliz şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz günlerde beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Rita'nın paylaşımı yüz binlerce beğeni alırken, Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski'nin fotoğrafı beğenmesi dikkat çekmişti.