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İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcının söz konusu paylaşımına binlerce beğeni geldi.

21.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:24

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.

Insragram hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcı, mavi bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Rita'nın paylaşımı 80 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan İngiliz şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz günlerde beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Rita'nın paylaşımı yüz binlerce beğeni alırken, Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski'nin fotoğrafı beğenmesi dikkat çekmişti.

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita OraÜnlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu binlerce beğeni aldı

İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Rita Ora, Magazin


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