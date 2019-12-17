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Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu binlerce beğeni aldı

İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın Instagram hesabındaki son paylaşımı takipçilerinin adeta aklını başından aldı. Beyaz iç çamaşırlarıyla poz veren Rita'nın paylaşımı yüz binlerce beğeni alırken, G.Saray'ın eski yıldızı Podolski'nin fotoğrafı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

17.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:28

Arnavut kökenli ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 29 yaşındaki ünlü şarkıcının hesabından beyaz iç çamaşırlarıyla paylaştığı fotoğrafı takipçilerinin adeta aklını başından aldı.

29 yaşındaki şarkıcının paylaşımında sportif iç çamaşırıyla bir koltuğun üzerinde uzandığı görülüyor. Kameraya çekici bakışlarıyla baktığı görülen sanatçının çenesini avucunun içinde tuttuğu görülüyor.

Hayranlarının dikkatini çekmeyi başaran Rita'nın göz farı ve maskarasıyla uyumlu koyu kırmızı rujuyla bütünleşmiş dudakları ise gözlerden kaçmıyor.

PODOLSKİ BUNU BEĞENDİ

Ünlü şarkıcının söz konusu paylaşımı kısa sürede 475 binin üzerinde beğeni aldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski'nin de paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Rita Ora'nın Instagram hesabından yaptığı bazı paylaşımlar:

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu binlerce beğeni aldı

Instagram, Rita Ora, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
ÇATA PAT VAR:BAK SEN ŞU İŞE MİLLET O KADAR MI UÇMUŞ BEĞENİ ALMIŞ BEN BİR ABAZA OLARAK HİÇ BEGENMEDİM. . AMMADA BÜYÜTMÜŞLER YAZIKLAR OLSUN BEE
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