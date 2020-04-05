Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi

Vaka sayısı, artış hızı ve ölüm rakamlarının hızla yükseldiği İstanbul 'daki durumu değerlendiren uzmanlar, test sayılarının yetersizliği ile izolasyon kurallarının çiğnendiğinden yakındılar. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Filiz Ünal İncekara, "Bir büyük kentte Kovid-19 tespit edilen iş adamının 276 kişiye hastalığı bulaştırdığı ve beş kişinin yaşamını yitirdiği gerçeği ortaya çıkmış. Durumun ciddiyeti için halkımızın izolasyon, maske, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Bu kurallara uyan bir kişi pozitif olsa da en fazla bir kişiye virüs bulaştırabilir. Ancak şu an için İstanbul'daki bir kişinin 16 kişiye virüs bulaştırması korkutucu" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, Çin'de bir kişinin ortalama 2.6 kişiye Kovid-19 bulaştırdığını, İstanbul'da ise bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısının 16 olduğunu açıklaması gözleri megakente çevirdi.

"UMRECİLERİN KARANTİNAYA ALINMAMASI VAKA SAYILARINA YANSIDI"

4 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 23 bin 934 il bazında en çok vaka sayısı ve ölüm İstanbul'da gerçekleşti. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Filiz Ünal İncekara, "İstanbul özelinde konuşacak olursak, bu kente dönen Umrecilerin bir kısmının karantinaya alınamaması vaka sayılarına direkt yansıdı. Son Umre kafilesinin geldiği ve tamamının izole edildiği Ankara'daki artış hızı daha kontrollü.

GÖÇMEN TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Edirne'ye göçmen akını da, İstanbul üzerinden gerçekleşmişti. Özellikle İran'dan sınırı kaçak geçen ve İstanbul üzerinden Edirne'ye gidenlerin etkisi yadsınamaz" dedi.

276 KİŞİYE BULAŞTIRDI

İstanbul ve İzmir'deki sürecin sıkıntılı geçeceğini dile getiren İncekara, "Bir büyük kentte Kovid-19 tespit edilen iş adamının 276 kişiye hastalığı bulaştırdığı ve beş kişinin yaşamını yitirdiği gerçeği ortaya çıkmış. Durumun ciddiyeti için halkımızın izolasyon, maske, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor.

Bu kurallara uyan bir kişi pozitif olsa da en fazla bir kişiye virüs bulaştırabilir. Ancak şu an için İstanbul'daki bir kişinin 16 kişiye virüs bulaştırması korkutucu" açıklamasında bulundu. (Milliyet)