21.06.2019 09:10
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Ünlü iş adamı Ahmet Kaşıbeyaz milyonluk teknesini böyle kaptırdı

Ünlü iş adamı Ahmet Kaşıbeyaz milyonluk teknesini böyle kaptırdı

ÜNLÜ restoran zinciri Kaşıbeyaz Lezzet Grubu'nun kurucusu Ahmet Kaşıbeyaz geçtiğimiz günlerde lüks teknesini satışa çıkarttı.

Tekneye Ahmet Kaşıbeyaz'ın oğlu Mehmet Murat Kaşıbeyaz'ın daha önceden tanıştığı işadamı Fethi Ahmet Eren ile Bilal Tuğrul talip oldu. Teknenin satış bedeli olarak yaklaşık 6 milyon liraya anlaşan taraflar, parayı nakit değil mekan devri olarak ödemek üzere el sıkıştı.

GÜVENİP TEKNEYİ DEVRETTİ

Kaşıbeyaz, mekanın devir işlemlerine günler kala tekneyi Fethi Ahmet Eren'e devir işlemlerini yaparak teslim etti. Ancak iddiaya göre Eren, tekne karşılığında vereceği mekanı Kaşıbeyaz'a devretmedi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Taraflar arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alamayan Kaşıbeyaz, teknenin karşılığı alacağı mekanın kendisine devredilmediği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Savcılık, 'Satış bedelini ödemediği iddiasının hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu' gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Mehmet Murat, Ahmet Eren, Kaşıbeyaz Restorant, 3. Sayfa, Güncel

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