25 Mart 2019, 18:06
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Ünlü İş Adamı Ender Alkoçlar, Organik Sebze Üretmeye Başladı

Ünlü iş adamı Ender Alkoçlar, zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği Antalya'dan 4 dönüm arazi alarak organik sebze üretimine başladı.

Eşi Gülşah Alkoçlar ile zamanını büyük bölümünü Antalya'da geçiren Ender Alkoçlar, 4 dönüm arazi üzerinde seracılık yaparak organik sebze üretimine başladı.

"DOMATESLER YOLDA"

Organik domates ve yeşil sebzelerden yetiştirildiği serada çalışanlarıyla poz veren Alkoçlar çifti, sosyal medya hesaplarından "domatesler yolda, hayırlısı ile" notuyla paylaştı. "İyi tarım" yaptıklarını söyleyen Gülşah Alkoçlar, "Bizim amacımız ticaret yapmak değil. Yurt dışı buna çok önem veriyor özellikle organik doğal olmasına. Biz bu ürünleri kendi otellerimizde ve diğer isteyen otellerde tüketeceğiz. Bizim müşterilerimiz, halkımız organik yesin bu bize yeter." dedi.

Magazin



YORUMLAR (6)
DÜRBÜNLÜ: Bende ünlüyüm ama bu arkadaşın adını ilk kez duydum;))tanışmak isterim.
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ARDA: Yasen konkortata vermedinmi madem paran var önce şirketinin borçlarını ÖDEEE
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ABC: Ben ünsüzüm.
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BABA: en iyi para o işte var bencce
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BBNNN: Aloooo sesim geliymiiii
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