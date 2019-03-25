Ünlü İş Adamı Ender Alkoçlar, Organik Sebze Üretmeye Başladı

Eşi Gülşah Alkoçlar ile zamanını büyük bölümünü Antalya'da geçiren Ender Alkoçlar, 4 dönüm arazi üzerinde seracılık yaparak organik sebze üretimine başladı.

"DOMATESLER YOLDA"

Organik domates ve yeşil sebzelerden yetiştirildiği serada çalışanlarıyla poz veren Alkoçlar çifti, sosyal medya hesaplarından "domatesler yolda, hayırlısı ile" notuyla paylaştı. "İyi tarım" yaptıklarını söyleyen Gülşah Alkoçlar, "Bizim amacımız ticaret yapmak değil. Yurt dışı buna çok önem veriyor özellikle organik doğal olmasına. Biz bu ürünleri kendi otellerimizde ve diğer isteyen otellerde tüketeceğiz. Bizim müşterilerimiz, halkımız organik yesin bu bize yeter." dedi.