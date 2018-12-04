Ünlü İş Adamı Fehmi Babacan Hayatını Kaybetti

Ünlü iş adamı Babacan Holding'in kurucusu Fehmi Babacan vefat etti. Holding'den yapılan açıklamaya göre, 16 yılı aşan deneyiminden aldığı güçle sektöre çok sayıda proje kazandıran Babacan Holding'in mihenk taşı olan Fehmi Babacan, Holding'in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu.

CENAZE İKİNDİ NAMAZINDA KALDIRILACAK

Fehmi Babacan'ın ölüm nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Babacan'ın cenazesi, bugün, ikindi namazında Florya Basınköy Cami'sinden kaldırılacak.

FEHMİ BABACAN KİMDİR?

Fehmi Babacan, Babacan Yapı'nın kurucusudur. Fehmi Babacan, oğulları İbrahim Babacan ve Mehmet Babacan ile birlikte Babacan Yapı'yı 1997 yılında kurdu. Fahri Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Fehmi Babacan 1997 yılına kadar inşaat sektöründe çalıştı.

Babacan Yapı 1997 yılından itibaren sektörde yer aldı. Bugüne kadar hayata geçirdiği projeler şöyle:

1.Crown Residence

2.Crown Tower

3.Crown Park

4.Avcılar Konakları

5.Marina Yalıları

6.Bahçelievler Çalışlar projesi

7.Güneşli Ekspress

8.Crown Plaza

9.Crown Deluxe

10.Novatrium