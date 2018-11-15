Ünlü İş Adamı Gültekin'i Öldüren 3 Kişinin Kimliği Tespit Edildi

İŞ adamı Ali Rıza Gültekin
'in, Beşiktaş
'ta başından tek kurşunla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 saldırganın kimliği belirlendi. Polis
, Gültekin'i vuran kişilerin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan saldırganlar her yerde aranırken, cinayetin nedeni henüz belirlenemedi.
POLİS KORUMASININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞLER
Cinayet sırasında Gültekin'in beraberinde resmi polis koruması olduğu öğrenildi. Savcılık, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına incelenmek üzere el koydu. Olay anında içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - İstanbul
Beşiktaş,Ali Rıza Gültekin
15 Kasım 2018 Perşembe 10:47