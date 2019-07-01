Ünlü iş adamı Turgay Cantaş karısını vurup intihar etti

Başakşehir'deki evlerinde tartıştığı karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti, olayla ilgili inceleme devam ediyor. Ünlü iş adamı Turgay Cantaş kimdir, kaç yaşında?

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

TURGAY CANTAŞ KİMDİR?

Turgay Cantaş, Cantaş Çanta A.Ş.'nin sahibi ve yöneticisidir. Cantaş A.Ş 1957 yılında Sezai Cantaş ve Lifai Cantaş kardeşler tarafından valiz imalathanesi olarak kurulmuştur. 1957'den bugüne çanta, valiz ve deri ürünleri üretimi yapan saraciye şirketidir. 1989 yılında Almanya'ya sonraki yıllarda çeşitli ülkelere ihracata başlamıştır ve halen devam etmektedir. 1995 yılından sonra direk tüketiciye ulaşmak amacıyla perakende mağaza açımına başlamıştır.