01.07.2019 10:04
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Ünlü iş adamı Turgay Cantaş karısını vurup intihar etti

Sabah saatlerinde eşiyle tartışan iş adamı Turgay Cantaş, pompalı tüfekle karısını vurduktan sonra intihar etti. İş adamı Turgay Cantaş kimdir?

Başakşehir'deki evlerinde tartıştığı karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti, olayla ilgili inceleme devam ediyor. Ünlü iş adamı Turgay Cantaş kimdir, kaç yaşında?

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

TURGAY CANTAŞ KİMDİR?

Turgay Cantaş, Cantaş Çanta A.Ş.'nin sahibi ve yöneticisidir. Cantaş A.Ş 1957 yılında Sezai Cantaş ve Lifai Cantaş kardeşler tarafından valiz imalathanesi olarak kurulmuştur. 1957'den bugüne çanta, valiz ve deri ürünleri üretimi yapan saraciye şirketidir. 1989 yılında Almanya'ya sonraki yıllarda çeşitli ülkelere ihracata başlamıştır ve halen devam etmektedir. 1995 yılından sonra direk tüketiciye ulaşmak amacıyla perakende mağaza açımına başlamıştır.

Ünlü iş adamı Turgay Cantaş karısını vurup intihar etti
Kaynak: DHA
Bahçeşehir, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

YORUMLAR (36)
YOKSUL BABASI DUSEBIN DOSTU: KOTULUGU HERKES YAPAR CUNKU NEFSINE VE SEYTANA UYAR IYILIK YAP DESEN BEYEFENDILERIN ZORUBA GIDIYOR
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2 0
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YOKSUL BABASI DUSEBIN DOSTU: EGLENMEYE PARA VAR ICKIYE KARI KIZA PARA VAR BUTUN KOTU ISLERE PARA VAR IYILIK OLDU MU KIMSEYI GOREMEZSIN SOZDE MUSLUMAN BIR ULKEDE YASIYORUZ
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2 1
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YOKSUL BABASI DUSEBIN DOSTU: HERKES SOZDE BEN MUSLUMANIM DIYOR EGLENMEYE PARA VAR UYUSTURUCUYA PARA VAR ZEVKE KEYFE PARA VAR KOTU ISLERE PARA VAR
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1 0
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YOKSUL BABASI DUSEBIN DOSTU: DISARIDA SOKAKLARDA MILYONLARCA AC YOKSUL KIMSESIZ YETIM INSANLAR VAR SORSALAR ACABA BIR YETIMI DOYURMUSLAR MI BIR HAYIR YAPMISLAR MI SOZDE HABERLERDE MUSLUMANIM DIYORLAR
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1 1
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ANTİFEMİNİST: bazen kadinlar gebermeyi hak ediyor
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4 8
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HAKAN: Kadınlar ahhh kadınlar
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50 12
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ADINIZI YAZIN: kim bilir adama neler söyledi sen şirketleri yönet yüzlerce insanı yönet sonra derede boğul way arkadaş
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BU NE LAN: bu yorum milli takımın maçına benzedi. fransa yı yen. git izlandaya yenil. yok böyle maç. nehiri geç derede boğul.
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DELİ KADİR: cahilide kadını vuruyor okumuşu da. . zengini de kadını vuruyor fakiri de. . sanırım sorun ne cahillikte ne okumuşta. . ne zenginlikte ne de fakirlikte. . sorun yaratılışın dışına çıkan kadında. . . . . durum bunu gösteriyor
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DELİ KADİRE Dİ YORUM: evet sorun bence kadını şımartan kanunlarımızda. örnek nafaka türk islam kültür ve medeniyetinde 3 veya 6 ay ile sınırlıdır. bizim kanunlarda ömür boyu. örnek iki neyse boşver... dikkat ettim de her gün en az bir kadın cinayeti işlenmekte yetkililer ise sılayı teselli etmekte.
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3 2
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