Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gurbanoğlu'nun kaldığı adreslerde arama yapıldı.
Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli iş insanının adresinde arama yapıldı.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü iş insanının adresinde arama da yapıldı.
MUBARİZ MANSİMOV KİMDİR?
Azerbaycan asıllı Mubariz Mansimov, 22 Mart 1968 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bağlı Masallı köyünde dünyaya geldi. 6 kız ve 2 kardeşi bulunan Mansimov, gençlik yıllarında, Azerbaycan'ın Rusya'ya bağlı olduğu dönemde, Rus ordusunda yüzbaşı olarak görev aldı. Daha sonra ordudan beraber ayrıldığı 3 arkadaşı ile şirket kurdu ve ticari hayatına başladı.
Ticari pazarını Türkiye'yede açan Mansimov, deniz acentalığı yaptığı 1998 yılında, Palmali Otelcilik, Turizm ve Acentelik şirketini kurdu. 2007 yılında Türk vatandaşı olan Mansimov, Gurbanov soyadını aldı. Mansimov'un, Türk vatandaşlığına geçer geçmez ilk işi, Socar'a büyük işler yapan Türkiye'nin önemli inşaat şirketlerinden Tekfen İnşaat'ın yüzde 50'sini 520 milyon dolara almak oldu. Böylece Mansimov, PETKİM'in yüzde 56,32'sine sahip olan Socar'a da ortak oldu.
Ünlü iş insanının, Türkiye'de 3 bine yakın dünyada ise 65 bin civarı çalışanı bulunmaktadır. Öte yandan, Mansimov'un Azerbaycan'da yüzde 65 ortaklığı bulunan PalSüt adlı bir şirketi ve Rusya'da Lena Line adlı bir şirketi bulunmaktadır.
Mansimov'un 2000 yılında evlendiği ve 2014 yılında boşandığı Tamara Gurbanoğlu adlı eşinden 3 çocuğu bulunmaktadır. Gurbanoğlu, 2017 yılında Ulviye Gassimova ile dünya evine girdi.