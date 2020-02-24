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Ünlü iş adamı Özer Sezer Susesi, oğlunun düğününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi, oğlunun düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

24.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:48

Türk Kozmetik Endüstrisi'nin duayenlerinden İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli iş insanı Özer Sezer Susesi, oğlunun düğün gecesi hayatını kaybetti. Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi, Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.İş insanı Özer Sezer Susesi'nin oğlunun bu mutlu gününe şahit olduktan hemen sonra hayata veda etmesi; iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismi yasa boğdu.

DÜĞÜN SONA ERDİRİLDİ

Magazinburada'da yer alan habere göre, Özer Sezer Susesi'nin nikah töreninin hemen ardından kalp krizi geçirmesi üzerine düğün sona erdirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Susesi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Özer Sezer Susesi için bugün sabah 09.30'da ilk olarak İstanbul Florya Camii'nde helallik alınacak, cenaze ardından Edirne'ye getirilecek. Özer Sezer Susesi için Eski Camii'de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek. Susesi, cenaze töreninden sonra Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ünlü iş adamı Özer Sezer Susesi, oğlunun düğününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kalp Krizi, Pereja, 3. Sayfa, Ekonomi


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M.C:Allah rahmet eylesin.
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