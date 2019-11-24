Haberler » Güncel » Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo'nun ölümden döndüğü kaza kamerada - Haber

Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo'nun ölümden döndüğü kaza kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo'nun kullandığı lüks otomobil önce bir otomobile ardından trafik levhasına çarparak durabildi.

24.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:41
İstanbul Beşiktaş'ta ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo'nun kullandığı lüks otomobil önce bir otomobile ardından trafik levhasına çarparak durabildi. Ünlü iş adamının otomobili ile karıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dün sabah Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde seyir halinde olan iş adamı Sacit Naşit Battlo, trafik ışıklarını geçtiği esnada karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik levhasına savrulan lüks otomobile, trafik levhası ok gibi saplandı. İş adamı kazada hafif yaralanırken, otomobili ise ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, trafik polisi ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ünlü iş adamının karıştığı trafik kazası çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde seyir halinde olan iş adamının ilk olarak karşı şeritten gelen otomobile çarptığı, ardından yol kenarında bulunan trafik levhasına savrulduğu görüldü.
"DEVRİLEN DİREK DİĞER ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞÜYOR"
Kazayı anlatan Samet Arslan, "Ortaköy yönünden araç geliyor. Diğer araç da Ortaköy istikametine giderken, ışıklardaki sinyalizasyon sorunlarından dolayı ışıklarda bir an yeşil yanınca arkadaş gaza yükleniyor. Süratli bir kalkış yapıyor. Diğer aracı da görmüyor. Sol şeritteki araç yol verdiği için. O aracı görmeyince direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Refüje çıkıyor, sonra da direk devriliyor. Direk diğer araçların üzerine devriliyor. Sürücü yaralanıyor. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti" dedi.
(Emrah Kuş/İHA)
Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo'nun ölümden döndüğü kaza kamerada

İstanbul Beşiktaş, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:44 Kayseri'de öğrencilere hayırsever desteği
13:43 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 83'üncü gününde
13:42 SULTANBEYLİ'DE BACAĞI ARAÇ İLE KALDIRIM ARASINA SIKIŞAN KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
13:40 Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
13:39 24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya'da kutlandı
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
12:43 Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
17:54 Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
24.11.2019 13:46:02