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Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren koronavirüs salgını ile mücadeleye bir destek de ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan geldi. Saran, 800 bin lira Sağlık Bakanlığı'na, 200 bin lira da Kırıkkale esnafına karşılıksız bağışta bulundu.

30.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:31

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1 milyon liralık bağışta bulundu. Saran, 800 bin lirasını Sağlık Bakanlığı'na, 200 bin lirasını da geçici olarak kapatılan Kırıkkale 'deki Berber ve Kuaförler Esnaf Odası ile Kahvecileri Odası'na kayıtlı 607 esnafa dağıttı.

"BİZİ BU ZOR GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI"

Kahveciler Odası Başkanı Adnan Çatalok, "Kırıkkaleli iş adamı Sadettin Saran üyelerimizi esnafımızı unutmayıp Kırıkkale esnafına yardım gönderdi. 228 üyemize kişi başı 309 lira yardımları dağıtıyoruz. Sağ olsun var olsun, teşekkür ediyoruz Kırıkkale adına. Allah razı olsun bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadı" dedi.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"

Kırıkkale Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Birdal da, Saran'ın 266 üyeye nakit para yardımı yaptığını söyledi.

Saran'a yardımlarından dolayı teşekkür eden kuaför Cem Adıgüzel ise zor günler geçirdiklerini belirterek, "Öncelikle yardımdan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Zor günler geçiriyoruz, inşallah bu günleri de atlatacağız. Tekrardan teşekkür ediyoruz Kırıkkale'mize bu yardımı yaptığı için" ifadelerini kullandı.

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Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Saadettin Saran, Kırıkkale, Türkiye, Ekonomi, Güncel

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İş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
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