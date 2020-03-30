Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım

Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım Sadettin Saran korona virüs salgını sonrasında esnafa destek verdi Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye bir destek de ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan geldi.

30.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:47
Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım
Sadettin Saran korona virüs salgını sonrasında esnafa destek verdi
KIRIKKALE - Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye bir destek de ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan geldi. Saran, 800 bin lira Sağlık Bakanlığına, 200 bin lira da Kırıkkale esnafına karşılıksız bağışta bulundu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkardığı olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1 milyon liralık bağışta bulundu. Saran, 800 bin lirasını Sağlık Bakanlığına, 200 bin lirasını da geçici olarak kapatılan Kırıkkale'deki Berber ve Kuaförler Esnaf Odası ile Kahvecileri Odasına kayıtlı 607 esnafa dağıttı.

"Bizi bu zor günde yalnız bırakmadı"
Kahveciler Odası Başkanı Adnan Çatalok, "Kırıkkaleli iş adamı Sadettin Saran üyelerimizi esnafımızı unutmayıp Kırıkkale esnafına yardım gönderdi. 228 üyemize kişi başı 309 lira yardımları dağıtıyoruz. Sağ olsun var olsun, teşekkür ediyoruz Kırıkkale adına. Allah razı olsun bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadı" dedi.
Kırıkkale Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Birdal da, Saran'ın 266 üyeye nakit para yardımı yaptığını söyledi.
Saran'a yardımlarından dolayı teşekkür eden kuaför Cem Adıgüzel ise, zor günler geçirdiklerini belirterek, "Öncelikle yardımdan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Zor günler geçiriyoruz, inşallah bu günleri de atlatacağız. Tekrardan teşekkür ediyoruz Kırıkkale'mize bu yardımı yaptığı için" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ünlü iş adamı Sadettin Saran’dan 1 milyon liralık yardım

Kaynak: İHA

Etiketler: Saadettin Saran, Kırıkkale, Türkiye, Genel

Haberin Videosu :

Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:39: Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen'de katıldı - Haberler 18:37: Hafriyat kamyonun çarptığı otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler 18:34: Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor - Haberler 18:32: "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız" - Haberler 18:32: İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı - Haberler 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler 15:51: Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti - Haberler 15:06: Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi - Haberler 14:54: Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler