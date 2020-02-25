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ÜNLÜ İŞ ADAMININ 14 YAŞINDAKİ OĞLU İNTİHAR ETTİ (2)

Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

25.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:49ÜNLÜ İŞ ADAMININ 14 YAŞINDAKİ OĞLU İNTİHAR ETTİ (2)
'de ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

Olay, Sarıyer, , Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı.  A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden detaylar

Sağlık ve polis ekiplerinden detaylar

Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve aile yakınları

Genel ve detaylar


- Yazar

Bahçeköy, Sarıyer, Güncel

Kaynak: DHA

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