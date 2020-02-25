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Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti

Sarıyer'de ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

25.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:10

'de ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

Sarıyer, , Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu.

KURTARILAMADI

Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti

Doğanbey, Bahçeköy, Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (14)
SORANA:püskeviti çok yemiş olabilir
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ADANALI:Silayı nerden buluyo, yasaklasınlar sila almayı
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DENİZCİ:yazık olmuş allah rahmet eylesin
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EH:14 yaşındaki çocuk nasıl intihar edio bi tezek var bu işte zaten bu zenginlerde hep ali cengiz oyunları var
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YUNİS BALUĞU:Suclu bulundu: Mavi Balina. . .
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MİLLET KAFAYI YEMİŞ:derdi neymiş ? istediği oyuncağı almamıştır kesin babası
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THE PSİKOLOG:Belki her istediğini aldığı için bu durum meydana gelmiştir.
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SERTAC:Bu kadar ucuz düşünme hiç kömik değil.demekki ruh hali bozulmuş yada bozuk ama sen anlamassın
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İÇ SES:bu dünyanın şeytanlıklarına daha fazla bulaşmadan rabbi olan Allah''a dönmeyi seçmiş olamalı. . .
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SSK EMEKLİSİ:İYİ DE BENİM GÜZEL KARDEŞİM ALLAH İNSANI BU DÜNYAYA NE İÇİN GÖNDERMİŞ ? CANINA KIYARAK MI BANA GELSİN DEMİŞ ?. ELBET HER İNSANIN BİR YÜKÜ VARDIR. HEM YÜKSÜZ İNSAN DERTSİZ BİR BAŞ VARMI DIR. ALLAH AYDIMCILARI OLSUN ZORDUR EVLAT LA SINAV
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