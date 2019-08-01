Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ünlü iş adamının damadının fabrikası yandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü iş adamı Cem Boyner'in damadı Ali Kürşat ve ailesine ait zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı.

01.08.2019 23:43 Ünlü iş adamının damadının fabrikası yandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü iş adamı Cem Boyner'in damadı Ali Kürşat ve ailesine ait zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Tellikavak mevkiinde Organize Sanayi Sitesi alanında bulunan Kürşat Zeytincilik Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği bünyesindeki Ayvalık, Burhaniye, Gömeç İtfaiye Grup Amirlikleri'ne ait yaklaşık 12 arasöz 2 su tankeri ve kalabalık itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelediği yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol edilebildi. Zeytinyağı fabrikasında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:36   Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
01:28   Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu
01:20   Kızıyla tartışan damadını av tüfeği ile vurdu
00:59   Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu
00:57   Yaşlı karı kocanın evinden uyuşturucu çıktı
00:44   Otomobille motosiklet böyle çarpıştı...Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
00:38   Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı