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Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku

Kadıköy'de 6 kişilik hırsızlık çetesi, Bursalı ünlü iş adamı Hasan Gürses'in oğlu Mustafa Kerem Gürses'e hayatının şokunu yaşattı.

16.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:32
'de 6 kişilik hırsızlık çetesi, Bursalı ünlü iş adamı Hasan Gürses'in oğlu Mustafa Kerem Gürses'e hayatının şokunu yaşattı. Çete, Gürses'in 40 bin lira değerindeki motosikletini saniyeler içerisinde kilidini kırarak çaldı. Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile kaçarken hırsızlığa tanık olan vatandaş ise olayın şaşkınlığına üzerinden atamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan olayda, 6 kişilik hırsız çetesi, Bursalı ünlü iş adamı Hasan Gürses'in oğluna ait motosikleti gözlerine kestirip çalmak üzere harekete geçti. Apartmanın önünde park edilmiş olan motosikletin yanına 3 motosikletle gelen hırsızlar, motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırdılar. Ardından hırsızlar hareket ettirdikleri motosikleti sürükleyerek olay yerinden kaçırdılar. Motosikletin alarmını duyan bir mahalle sakini binadan çıkıp hırsızlarla karşı karşıya gelse de olayın şokunu bir süre atlatamadı. Çaldıkları motosikletle beraber hızla kaçan hırsızlar kayıplara karıştı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Motosikleti çalınan Mustafa Kerem Gürses, "Gözüne kestirdiler, motorum vardı onu çalmaya geldiler, yaklaşık bir dakika içerisinde çaldılar. Motosiklet gerçekten ucuz değildi maddi değeri yüksekti. Polisten destek istedik. Ama bulunamadı. Onca çalışıp edip, biriktirip kenara koyduğumuz paralarla aldığımız motorlar bir gecede bir dakikada buruşturulup çöpe atılıyor bu hiç hoş değil. Disk kilidi vardı, kilit de vardı onları saniyeler içerisinde kırıyorlar. Alarm ötüyor, buradan birileri çıkıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Mağduruz ve yetililerden adım bekliyoruz" dedi.
Öte yandan hırsızlık çetesinin motosikleti çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 6 kişilik hırsızlık çetesi 3 motosikletle olay yerine geliyor. Motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırıyor ve kaçırıyorlar. Bir vatandaş da alarmı duyup olay yerine geliyor ama hırsızlar kaçıyor.
(Metin Başar/İHA)
Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku

Motosiklet, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA


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