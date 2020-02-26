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Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın oğlunun, intihar etmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı: Babacığım seni çok seviyorum

Sarıyer'de dün ünlü iş insanı Ali Armağan'ın oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti. 14 yaşındaki çocuğun babasını arayarak, "Babacığım seni çok seviyorum" dedikten sonra dedesine ait tabancayla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

26.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:32

'de ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A, kendilerine ait lüks villada intihar etti. A.A''nın intihar etmeden önce babasını aradığı ve daha sonra dedesinin tabancasıyla kendisini vurduğu ortaya çıktı.

"BABACIĞIM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

14 yaşındaki A.A'nın intihar etmeden önce babası Ali Armağan'ı aradığı ortaya çıktı. Babasına, "Babacığım seni çok seviyorum" diyen A.A, dedesinin tabancasıyla intihar etti.

LÜKS VİLLADA İNTİHAR ETTİ

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu.

KURTARILAMADI

Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın oğlunun, intihar etmeden önce babasını aradığı ortaya çıktı: Babacığım seni çok seviyorum

Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (6)
ADEM:önemli olan iş adamı olsan dahi hayırlı evlat yetiştirmektir. yoksa sonu bu
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BOZACI:ERGENLİKLER ÇOK ZOR GEÇİYOR YENİ NESİLDE.
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BABA:yazık olmuş allah rahmet eylesin. ahbe çocuk babanı çok seviyordun madem ondan destek alsaydınya
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DÜŞÜNEN AVUKAT:ALLAH RAHMET EYLESİN . . . BABASI BOLCA FAKİR FUKARAYA SADAKA VERSİN. EN BÜYÜK NASİHAT TABLODA. ZENGİN OLSA NE YAZAR
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MUTSUZ:tabiki üzücü 14 yaşındaki bir çocuğun derdi ne olabilir
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AHMET:paran olsa ne yazar, dünya senin olsa ne yazar, , ALLAH akıbetimizi hayr eylesin. . . çok üzücü bir durum
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