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Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

22.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:06

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan 'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ceyhan'ın yurt dışı temaslı biri aracılığıyla virüse yakalandığını ve eşinin de testinin pozitif çıktığını belirtti. Işık, ayrıca Ceyhan'ın 15 gün içinde kendisiyle temasta bulunanlara 'test yaptırın' çağrısında bulunduğunu açıkladı.

"TEMAS ETTİĞİMİZ HERKES TEST YAPTIRSIN"

İşte Işık'ın o paylaşımı:

"Az önce iş adamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, 'Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar' dedi."

Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ve eşi koronavirüse yakalandı

NUMAN CEYHAN KİMDİR?

Numan Ceyhan, 07 Ağustos 1959 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladıktan sonra 1977 döneminde İstanbul'a geldi. 1977-1980 tarihlerinde Tercüman Gazetesi'nde çalıştı.

1980-1982 arası askerliğini yaptı. 1982-1985 yılları arasında Milliyet Gazetesi haber merkezinde çalıştı.

1985-1988 yılları arasında Demirören Şirketler Grubu'na bağlı Denge A.Ş.'nin genel müdürlüğünü ve haftalık Ayna Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü ile grubun ilan genel koordinatörlüğünü yaptı.

1988 yılının ilk yarısında haftalık Fısıltı Gazetesi'ni çıkardı. 1988 Haziranında kurduğu SENUTEKS Tekstil Koll. ŞTİ.'yle tekstil piyasasına girdi. 2000 yılına kadar ikisi inşaat, biri turizm, biri otomobil sektöründe ve yedisi de tekstil sektörünün iplik dalında olmak üzere, sayıları toplam 11 şirketten oluşan AKRA Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Gayrimenkul yatırımlarıyla yakından ilgilenen Ceyhan, NuceYapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile inşaat sektörüne tekrar dönüş yaptı. 1990-2000 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve 29. Bilumum İplik Komitesi Başkanlığı da yapan Ceyhan, 4 yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Konseyi Üyeliği görevinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden ayrılan Numan Ceyhan , İngilizce biliyor, evli, biri erkek biri kız iki çocuk babası.

TEGV, TEYEV, TEV, Türk İnfeksiyon Vakfı, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, Mehmetcik Vakfı ve Bir Dilek Tut Derneği ile TEMA gibi oluşumların bağışcısı olan Numan Ceyhan, İTO, Büyük Kulüp, Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü, Levent Tenis Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Malatya Eğitim Vakfı, BJK ve Malatyaspor A.Ş. gibi mesleki ve sosyal kuruluşların yanı sıra, çok sayıda hayır kurumu ile vakfın da mütevelli heyeti üyesi olup, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanlığı, İletişim Komitesi, Sponsorluklar, idari işler ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır.

Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı

Haberin Videosu :

Eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Etiketler : Candaş Tolga Işık, Beşiktaş, Ceyhan, Posta, Sağlık, Spor, Güncel

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Yorumlar (1)
EFEDAYI:Dünyanın sonu zenginlerden gelecek. . .
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