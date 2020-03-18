Menü
Haberler ›› Dünya ››İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı - Haberler

İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı

Ünlü iş insanı Nurettin Hasman'ın İtalya'da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori, sosyal medya hesabından yayınladığı video koronavirüs salgınıyla ilgili Türk halkına uyarılarda bulundu.

18.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:55

İş insanı Nurettin Hasman'ın İtalya 'da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori, sosyal medyadan bir video yayınlayarak koronavirüs salgını yüzünden İtalya'da neler yaşadığını anlattı.

"Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Lütfen evde kalın" diyen Hasman, "Bu iş gerçekten ciddi. Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar çünkü hiçbir ülkenin hiçbir hastanesinin bütün ülkeyi hastaneye alacak kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Merve Hasman'ın açıklamaları;

"Dünyanın yaşadığı bu koronavirüs kabusuyla ilgili eminim herkesin az çok bilgisi var… Ben İtalya'da yaşayan birisi olarak bir takım şeyleri biraz daha açıklığa kavuşturmak istedim, siz de bizim yaptığımız hataları yapmayın diye. İtalya'da ilk vakalar Lombardiya'da çıktığı zaman eğitime ara verildi ve okullar tatil edildi. Bu bir tatil olarak algılandığı için aileler çocuklarını alıp sağa sola gittiler. Böylelikle virüs yayılmaya devam etti.

"İNSAN SEÇİMİNE SEBEP OLMAYIN"

Bilmiyorum her şey ne kadar yansıyor Türkiye'de ama siz hiç hastanede tüplere bağlı insanları gördünüz mü? Ya da bir çocuğun oksijen tüpüyle 'Ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum' dediğini duydunuz mu? Bu iş gerçekten ciddi. Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar çünkü hiçbir ülkenin hiçbir hastanesinin bütün ülkeyi hastaneye alacak kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyorum. Kendinizi düşünmüyorsanız, diğerlerini düşünün ve bu insan seçimine sebep olmayın! Lütfen evde kalın!"

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
Etiketler : Nurettin Hasman, İtalya, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları!Evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları!
Home ofis nedir? Evden çalışmanın en etkili yolları neler?Home ofis nedir? Evden çalışmanın en etkili yolları neler?
Görüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulamaGörüntülü görüşme için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulama
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
'Şampiyonluk Turu Sami Yen'de'
Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Haberler
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz Haberler
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Haberler
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Haberler
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı