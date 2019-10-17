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Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade Hakkari'de ilkokul yaptırıyor

Instagram hesabından 1.9 milyon takipçisi bulunan fenomen ve şarkıcı Mr. Jade, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ilkokul yaptırıyor. Jade, okul projesiyle takipçilerinden tam not aldı.

17.10.2019 13:02

Instagram'daki 1.9 Milyon takipçisiyle fenomen kimliği, ve büyük etki yaratan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Mr.Jade, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ilkokul yaptırıyor.

OKUL 12 AYDA TAMAMLANACAK

Yurt dışındaki başarılı iş adamı kariyeriyle adını sıkça duyuran ve ülkemizi temsil eden Mr. Jade, yaptığı şarkılarla, düet yaptığı ve klibinde oynattığı ünlü isimlerle adını tüm Türkiye'ye duyurmaya başladı. Mr. Jade, tüm bu başarılarının yanı sıra hayırsever kimliğiyle de göze çarpıyor. Yaptıklarıyla gönüllerde taht kuran şarkıcı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan bir köyde ilkokul yaptırıyor. 12 ay içerisinde tamamlanması beklenen okul hem köye hem çevresine büyük kolaylık sağlayacak.

SU KUYUSU VE LABORATUVAR YAPTIRMIŞTI

Mr. Jade daha öncede Afrika'da yaptırdığı 2 su kuyusu, Kocaeli'de bulunan Yarımca Ortaokulu'na yaptırdığı fen laboratuvarı ve sayısız sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.

Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade Hakkari'de ilkokul yaptırıyor

Çukurca, Hakkari, Magazin

YORUMLAR(2)
ECE:akraba değiliz ama gurur duydum seninle
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